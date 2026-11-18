Con el entusiasmo de compartir sus descubrimientos y meses de trabajo, estudiantes y docentes de distintos establecimientos educacionales de la Región de Magallanes dieron vida al encuentro de socialización de proyectos del Instrumento de Investigación e Innovación Escolar (IIE) Explora 2026.

La iniciativa, financiada por el programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutada por la Universidad de Magallanes (UMAG), congregó en su primera jornada a 12 equipos de enseñanza básica, sumando a 69 estudiantes junto a sus profesores provenientes de comunas como Punta Arenas, Puerto Natales y Timaukel. A través de una dinámica lúdica con cubos y una gran feria científica escolar, las y los jóvenes investigadores expusieron el proceso y los resultados de sus trabajos.

Claudia Salinas, Directora del Programa PAR Explora Magallanes, destacó el valor de esta instancia formativa: “Lo que nosotros buscamos es que los estudiantes puedan conocer el método científico, hacer un proceso de investigación, pero también un trabajo colaborativo, no solamente entre sus pares, sino que también con los profesionales del ecosistema CTCI de la región”.

Soluciones innovadoras desde el aula

Durante la feria, dos proyectos llamaron profundamente la atención por su enfoque práctico, inclusivo y de vinculación con la flora local y la salud de las personas.

“Gomitas de la Patagonia”: Bienestar emocional desde el invernadero escolar

Estudiantes de la Escuela Villa Las Nieves de Punta Arenas presentaron unas innovadoras “gomitas medicinales” creadas para ayudar a la regulación emocional de los propios alumnos.

Antonella Ruiz, estudiante de 7° básico, explicó el propósito de su creación: “Hay personas que no pueden controlar sus emociones, a veces uno está frustrado y las gomitas están hechas para que uno se calme o esté relajado. Nos quedamos bastante conformes porque nos gustó el sabor y la textura”.

El proyecto destaca por su alto nivel de autogestión. Según detalló la profesora Macarena Oyarzún, la materia prima proviene de la propia escuela ambientalista: “Son plantas que tenemos en el invernadero del colegio. Tenemos salvia, romero, melisa, lavanda, matico… Las plantas las mismos niños las riegan y mantienen, y a partir de esa mantención se deshidrató, se elaboró el té y luego esto (las gomitas)”.

Repostería inclusiva: Galletas sin gluten con harina de cochayuyo

Desde Puerto Natales, el equipo de la Escuela Libertador Bernardo O’Higgins presentó una respuesta directa a una necesidad de salud nutricional de su comunidad: repostería para personas con enfermedad celíaca, utilizando ingredientes poco convencionales.

Rafaela Sánchez, estudiante del establecimiento, relató cómo nació la idea: “Nuestros estudiantes manifestaron que conocían a personas celíacas, y en nuestra ciudad de Puerto Natales no habían lugares donde pudieran comprar alimentos preparados para ellos. A partir de esta problemática se empezó a estudiar la dieta estricta que deben llevar a lo largo de su vida”.

El resultado fue una línea de galletas (de almendra, arroz y cochayuyo) totalmente libres de gluten. La profesora Carolina Soto, guía del taller de cocina de la escuela, resaltó el sorpresivo éxito de incorporar un alga en la receta dulce: “Al principio lo miraban extraño por el color, pero de a poquito fueron probando. Ni siquiera se percata el sabor del cochayuyo, solamente aporta en que es más crujiente. Es algo novedoso incorporar en estas preparaciones”. El proceso implicó secar el alga marina entregada por Explora y triturarla hasta convertirla en una harina funcional.

Continúa la feria con Educación Media

El encuentro de socialización de Explora Magallanes 2026 continuará en su segunda jornada enfocada en los proyectos desarrollados por estudiantes de enseñanza media. Esta etapa se llevará a cabo en el Espacio Quillota, donde los jóvenes deberán exponer y defender sus investigaciones ante un Comité Transdisciplinar compuesto por expertos de la región.