Principio de incendio en condominio San Ignacio moviliza a Bomberos y deja una persona asistida por inhalación de humo en Punta Arenas

Un principio de incendio estructural movilizó de urgencia a diversas unidades del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas hasta el condominio San Ignacio, luego de que vecinos del sector alertaran sobre la presencia de una densa columna de humo emanando desde uno de los departamentos del complejo habitacional.

A su llegada al lugar, los voluntarios hicieron ingreso al inmueble afectado para iniciar labores de búsqueda y rescate. Durante la inspección en medio de la acumulación de humo, los efectivos encontraron durmiendo en el interior al propietario de la vivienda, quien no se había percatado del peligro.

Olla al fuego y traslado asistencial

De acuerdo con los antecedentes recopilados en el sitio de la emergencia, el hecho se desencadenó producto del olvido de una olla sobre la estufa encendida, la cual se inflamó tras secarse y generó una abundante combustión de material orgánico.

Gracias a la rápida intervención bomberil, el hombre fue extraído de forma segura desde el inmueble. Sin embargo, debido a la prolongada exposición al humo en el recinto cerrado, debió ser evaluado y trasladado por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) hacia el centro asistencial local para su atención médica y oxigenoterapia preventiva.