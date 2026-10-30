Rescatan a joven de 26 años que ingresó al Estrecho de Magallanes tras consumir alcohol en Punta Arenas

Un amplio operativo de emergencia se desplegó en el borde costero de Punta Arenas tras registrarse el rescate de un joven de 26 años desde las aguas del Estrecho de Magallanes.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el individuo se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en compañía de dos amigos en la costanera de la ciudad. En circunstancias que se investigan, el afectado se internó en el mar con la intención de nadar; sin embargo, debido a su presunto estado etílico y a las bajas temperaturas de las aguas australes, la maniobra se tornó crítica rápidamente, perdiendo la capacidad para salir a la orilla por sus propios medios.

Despliegue operativo y atención de urgencia

La situación activó la concurrencia simultánea de efectivos de la Policía Marítima de la Armada de Chile, funcionarios de Carabineros y una ambulancia de atención avanzada del Servicio de Atención Médica de Urgencia (Samu).

Tras ser auxiliado y sacado del agua, el personal de salud estabilizó al joven en el sitio del suceso antes de coordinar su derivación inmediata hasta las dependencias del Hospital Clínico de Magallanes.

En el principal centro asistencial de la región, el paciente fue ingresado de urgencia al box de pacientes críticos, donde quedó bajo observación médica especializada con pronóstico reservado, recibiendo maniobras para contener el severo cuadro de hipotermia y las complicaciones derivadas de la inmersión.