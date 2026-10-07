Seguridad Pública inicia acciones y refuerza patrullajes tras actos vandálicos en nueva plaza de Archipiélago de Chiloé

A raíz de denuncias vecinales y reportes de prensa que dieron cuenta de actos vandálicos en la recién inaugurada plaza del sector Archipiélago de Chiloé, la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Punta Arenas activó una serie de medidas inmediatas para dar con los responsables de los daños y resguardar el espacio comunitario.

El director de Seguridad Pública municipal, Carlos Sanhueza, informó que la unidad tomó conocimiento directo del hecho y comenzó las primeras diligencias para la recolección de pruebas. En esa línea, los equipos municipales tomaron contacto con residentes del sector que disponen de sistemas de cámaras de videovigilancia privadas, con el propósito de analizar las imágenes e identificar a los autores de las incivilidades.

Patrullajes preventivos y denuncias al 800-800-1234

Junto con el levantamiento de información audiovisual, Sanhueza confirmó que se dispondrá de un incremento en la frecuencia de los patrullajes preventivos por parte de los móviles de Seguridad Pública en el sector sur de la capital regional, buscando evitar la reiteración de daños a la infraestructura pública.

Finalmente, la autoridad municipal hizo un directo llamado a los pobladores a colaborar de forma activa frente a la presencia de desconocidos que atenten contra el equipamiento urbano: “Hacemos un llamado también a nuestros vecinos a que denuncien a la línea 800-800-1234 cuando vean la presencia de personas en actitud sospechosa o cometiendo incivilidades al interior de la plaza, para que nosotros podamos acudir de forma inmediata”, enfatizó Sanhueza.