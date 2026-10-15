Sujeto huye tras reaccionar con violencia en el Juzgado de Policía Local de Punta Arenas

Un tenso incidente se registró en las dependencias del Juzgado de Policía Local de Punta Arenas, luego de que un sujeto reaccionara de manera agresiva al no obtener la rebaja de una sanción pecuniaria que exigía a los funcionarios del recinto.

El hecho se desencadenó cuando la persona acompañaba a un ciudadano que concurría a cancelar una infracción de tránsito. En ese contexto, el acompañante comenzó a presionar de forma insistente al actuario de turno para que se le aplicara un descuento al monto total de la multa. Ante la negativa del personal de justicia —por no corresponder al procedimiento legal—, el individuo elevó el tono de la discusión y adoptó un comportamiento violento e intimidatorio.

Huida ante la llegada de inspectores

Ante la falta de garantías para el resguardo de las y los trabajadores del tribunal, se dio aviso de emergencia al personal de Seguridad Municipal, quienes acudieron rápidamente al inmueble para controlar la situación y resguardar la integridad de los funcionarios públicos.

Sin embargo, al percatarse de la llegada de los inspectores comunitarios, el sujeto interrumpió su actuar y huyó a pie del lugar en dirección desconocida. Los antecedentes del hecho fueron recabados para evaluar las acciones pertinentes frente a agresiones contra el personal en el ejercicio de sus funciones.