Rosalía y Milo J lideran los ganadores de los Latin Grammy 2026: revisa la lista completa de premiados

La 27ª edición de los Latin Grammy 2026 reunió este jueves 12 de noviembre a los principales exponentes de la música iberoamericana en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, en una ceremonia dominada por la española Rosalía y el argentino Milo J.

Rosalía se consolidó como la máxima figura de la jornada al cosechar seis galardones, según el balance difundido por Agencia EFE. Su producción Lux (Complete Works) fue reconocida como Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Alternativa, mientras que La Perla —interpretada junto a Yahritza y Su Esencia— ganó como Canción del Año y Mejor Canción Pop.

Por su parte, Milo J obtuvo cuatro estatuillas, destacando con Grabación del Año por Niño, Mejor Álbum Folclórico por La vida era más corta y Mejor Interpretación Urbana por Gil, colaboración junto a Trueno.

La gala entregó además reconocimientos a Karol G, Alejandro Sanz, Fito Páez, Jorge Drexler, Juanes, Laura Pausini y Carlos Vives, reflejando el cruce generacional y de estilos de la industria musical en español y portugués.

Daddy Yankee recibe homenaje como Persona del Año

Uno de los momentos centrales de la noche estuvo protagonizado por el puertorriqueño Daddy Yankee, quien recibió el galardón a Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación por su trayectoria e impacto en la proyección global del género urbano, sumando además el triunfo a Mejor Canción Urbana junto a Bizarrap.

Lista completa de ganadores de los Latin Grammy 2026

Categorías generales

Álbum del Año: Lux (Complete Works) — Rosalía.

Grabación del Año: Niño — Milo J.

Canción del Año: La Perla — Rosalía.

Mejor Artista Nuevo: Aria Vega.

Productor del Año: Edgar Barrera.

Compositor del Año: Sara Schell.

Pop, rock y música alternativa

Mejor Álbum Pop Contemporáneo: ¿Y Ahora Qué +? — Alejandro Sanz.

Mejor Álbum Pop Tradicional: Yo canto 2 — Laura Pausini.

Mejor Canción Pop: La Perla — Rosalía y Yahritza y Su Esencia.

Mejor Álbum Pop/Rock: Juanesteban — Juanes.

Mejor Canción Pop/Rock: Hasta Jesús tuvo un mal día — Ca7riel y Paco Amoroso junto a Sting.

Mejor Álbum de Rock: Shine — Fito Páez.

Mejor Canción de Rock: Ego — The Warning.

Mejor Álbum de Música Alternativa: Lux (Complete Works) — Rosalía.

Mejor Canción de Música Alternativa: Ante la duda, baila — Jorge Drexler.

Mejor Álbum Cantautor: Taracá — Jorge Drexler.

Mejor Canción Cantautor: Dime — Silvana Estrada.

Música urbana

Mejor Álbum de Música Urbana: Tropicoqueta — Karol G.

Mejor Canción Urbana: Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 — Bizarrap y Daddy Yankee.

Mejor Interpretación de Reguetón: Verano rosa — Karol G y Feid.

Mejor Interpretación Urbana: Gil — Milo J y Trueno.

Mejor Canción de Rap/Hip Hop: Antisistema — J Noa y Trooko.

Música regional mexicana y folclórica

Mejor Álbum Folclórico: La vida era más corta — Milo J.

Mejor Álbum de Música Norteña: Lo que me falta por llorar — Grupo Frontera.

Mejor Canción Regional Mexicana: No capea — Xavi y Grupo Frontera.

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi: La Fernández — Camila Fernández.

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea: Dosis — Xavi.

Mejor Álbum de Música Tejana: Bobby Pulido & Friends: Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo) — Bobby Pulido.

Mejor Álbum de Música Banda: Piedras a la Luna — Edén Muñoz.

Mejor Canción de Raíces: El tambor chico — Facundo Balta y Jorge Drexler.

Música tropical y otros géneros