Doce equipos escolares compiten en Punta Arenas por un cupo a la final nacional de la First Lego League

Doce equipos escolares participan este sábado en Punta Arenas en una nueva fecha de la First Lego League, competencia de robótica e innovación que se desarrolla en dependencias de la Escuela Padre Alberto Hurtado, ubicada en Eusebio Lillo 2472.

Durante la jornada, los estudiantes presentan robots autónomos y desarrollan proyectos orientados a proteger la biodiversidad local, buscando obtener un cupo para la gran final nacional, programada para el próximo 5 de diciembre en Santiago.

La actividad cuenta con puertas abiertas para toda la comunidad magallánica, extendiéndose hasta la ceremonia de premiación fijada para las 17:30 horas.