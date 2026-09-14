Ante riesgo de automatización: diputados proponen capacitación masiva en IA

En medio de la preocupación por los efectos del avance tecnológico sobre el empleo, el diputado por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme, llamó a abordar la inteligencia artificial (IA) como una oportunidad de desarrollo y reconversión laboral, en lugar de considerarla únicamente como una amenaza para la fuerza de trabajo nacional.

“La tecnología debe ser el gran motor para reimpulsar la economía y combatir el desempleo”, enfatizó el parlamentario, quien junto a los legisladores Stephan Schubert y Erich Grohs ofició a diversos ministerios para fiscalizar y solicitar información sobre los programas estatales de capacitación y formación digital vigentes.

Alta exposición y liderazgo en uso de IA

La iniciativa parlamentaria surge en un contexto económico complejo, con una desempleo nacional situado en un 9,5%. Además, el Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre del Banco Central posicionó a la fuerza laboral chilena como una de las más expuestas a la automatización dentro de los países miembros de la OCDE.

No obstante, el panorama también refleja una rápida adopción tecnológica en el país. Según datos de Hermann Consultores y registros de la plataforma Claude (Anthropic), Chile destaca por una adopción de IA 84% superior a la esperada según la escala de su población activa, posicionándose en el lugar 35 a nivel mundial. Frente a estas cifras, los parlamentarios instaron al Gobierno a acelerar los programas de educación técnica para potenciar la productividad y proteger los empleos.