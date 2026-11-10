Cámara de Diputados aprueba en general el Presupuesto 2027 en medio de cruces con el ministro de Hacienda

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, luego de una extensa y tensa jornada legislativa marcada por intensos enfrentamientos verbales entre parlamentarios y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La votación en la sala concluyó con 80 votos a favor, 63 en contra y una abstención —emitida por el diputado Jaime Mulet—, lo que permitió que la iniciativa avanzara hacia el debate en particular de cada una de las partidas presupuestarias.

Durante su intervención, el titular de Hacienda salió al paso de las críticas y expuso la alta cifra de enmiendas que enfrenta la tramitación: “Quisiera invitarlos también a trabajar más colaborativamente. Hasta la fecha, hemos recibido 6.000 indicaciones sumando la Comisión Mixta y las que han ingresado en esta Cámara”. En ese marco, Quiroz afirmó que revisarán cada una de ellas, al tiempo que emplazó a elevar el tono del diálogo político para evitar la descalificación.

Cuestionamientos y respaldos al erario fiscal

El desenlace de la votación generó inmediatas reacciones en las bancadas opositoras. El diputado Daniel Manouchehri (PS) lanzó duras críticas a la conducción económica de Quiroz, acusando que la propuesta no responde a las urgencias de la ciudadanía. El legislador socialista afirmó que el erario contempla recortes que afectan a diversos sectores sociales, reduce fondos para fiscales y recorta la entrega de equipos computacionales a 96.000 niños, advirtiendo un impacto directo en materias de seguridad y desarrollo social.

Por el contrario, el presidente de la Comisión de Hacienda de la corporación, Agustín Romero (REP), valoró el resultado legislativo y defendió la viabilidad de los fondos asignados para el próximo periodo. El parlamentario oficialista destacó que el país requiere un presupuesto ejecutable y responsable, asegurando que harán frente a la gran cantidad de indicaciones ingresadas por la oposición durante el trámite de las partidas sectoriales.