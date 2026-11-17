Chile y Vietnam elevaron este lunes su relación bilateral al nivel de asociación estratégica, en el marco de la visita oficial del Presidente José Antonio Kast a Hanói, capital del país asiático.

La determinación quedó plasmada en una declaración conjunta suscrita por Kast y su par vietnamita, Tô Lâm, en la Asamblea Nacional de esa nación. El documento establece seis pilares de cooperación, entre los que destacan economía y comercio, agricultura, ciencia y tecnología, además de defensa y seguridad.

De acuerdo con cifras de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), el acuerdo se respalda en un intercambio comercial que en 2025 superó los US$2.107,8 millones, con un crecimiento de 39%. Con ese volumen, Vietnam se consolida como el principal socio comercial de Chile en el Sudeste Asiático, mientras que nuestro país figura como el tercer mayor socio vietnamita en América Latina, según datos de la Cancillería.

Apertura para carnes chilenas y agenda tributaria

En paralelo a la declaración presidencial, los ministerios de Agricultura de ambos países acordaron completar los trámites sanitarios para abrir el mercado vietnamita a las exportaciones chilenas de carne de vacuno, cerdo y pollo.

Durante la jornada, el Mandatario chileno anunció también una agenda conjunta entre ProChile y su organismo homólogo asiático, sumada a la evaluación de un convenio para evitar la doble tributación.

Al cierre de las actividades, el canciller Francisco Pérez Mackenna subrayó que los 55 años de vínculos diplomáticos entre ambos Estados evolucionaron hacia una alianza de mayor alcance, destacando el dinamismo de una economía que supera los 100 millones de habitantes y que registró una expansión de 8% en 2025.

“Vietnam es un socio comercial muy importante para nosotros. Creemos que puede transformarse, además, en un socio estratégico”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores.