CNE evalúa viabilidad de inyectar hidrógeno verde en las redes de gas natural en Chile

La Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó un informe técnico enfocado en examinar la factibilidad de inyectar hidrógeno verde en las redes de distribución de gas natural en Chile, práctica conocida internacionalmente como blending.

El análisis, encomendado a la consultora GAMMA, revisó las tecnologías necesarias para la producción e inyección del elemento, la experiencia internacional en combustibles carbono neutrales y las exigencias de seguridad y regulación requeridas. La evaluación económica abordó la demanda potencial por zonas geográficas, los costos de generación y la inversión en infraestructura, comparando la competitividad de la mezcla frente a otros energetizantes disponibles en el mercado.

Impacto en tarifas y empresas concesionarias

Uno de los aspectos centrales abordados por la CNE radica en el impacto tarifario para el cliente final y en los equilibrios financieros de las empresas distribuidoras. El estudio calculó cómo afectaría esta incorporación a la rentabilidad de las concesionarias y qué niveles de ingresos requerirían para mantener los estándares exigidos por la normativa.

La iniciativa se enmarca en el seguimiento de nuevas tecnologías que contribuyan a las metas de descarbonización del país, estando contemplada como una línea de acción en la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y en la política de mitigación del cambio climático.