Concejal Germán Flores critica demora de 8 años para solucionar cruce crítico de Avenida Frei con Ruta 9 en Punta Arenas

El concejal de Punta Arenas, Germán Flores, expuso ante el Concejo Municipal su preocupación por la falta de respuestas inmediatas para el cruce entre la Avenida Eduardo Frei Montalva y la Ruta 9, punto vial con un alto registro de accidentes de tránsito y víctimas fatales.

La molestia de la autoridad comunal surgió tras la propuesta de la Dirección de Vialidad de construir una rotonda como solución definitiva, obra proyectada para el año 2034 con una inversión cercana a los 20 mil millones de pesos. Flores cuestionó que se deba esperar un plazo de ocho años para intervenir una intersección que lleva más de una década en estado crítico, recordando además el fallido anuncio de una vía elevada realizado en 2017 por el nivel central.

Como alternativa de corto plazo, el concejal propuso reactivar el proyecto de semaforización evaluado en 2021 por el Ministerio de Transportes y finalizado por la Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) en 2024. De acuerdo con Flores, esta solución demanda un monto estimado de 1.300 millones de pesos y un plazo de ejecución de seis a ocho meses, lo que permitiría entregar seguridad vial a los conductores y peatones en menos de un año.