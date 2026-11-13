Concejala Alicia Stipicic defiende compra de ambulancia avanzada para el sector sur de Punta Arenas

La concejala de Punta Arenas, Alicia Stipicic, defendió su propuesta para adquirir una ambulancia de soporte vital avanzado tipo M2 destinada al sector sur de la ciudad, asegurando que la iniciativa responde a una necesidad sanitaria prioritaria y no a un gasto desproporcionado.

Según detalló la edil, el valor referencial de un vehículo de emergencia de alta complejidad bordea los $130 millones, cifra que contrastó con los $1.950 millones contemplados por la Municipalidad de Punta Arenas para el arriendo de vehículos municipales durante 60 meses —entre 2025 y 2030—, según consta en la licitación pública N° 2348-16-LR25.

“Si como municipio podemos contemplar cerca de dos mil millones de pesos para el arriendo de vehículos durante cinco años, no parece razonable que se considere exagerado gestionar recursos para disponer de una ambulancia avanzada que beneficie a miles de vecinos del sector sur, especialmente de poblaciones como Archipiélago de Chiloé, 18 de Septiembre y otros barrios que se encuentran alejados del Hospital Clínico de Magallanes“, argumentó Stipicic.

Rol del SAR Damianovic y reactivación de base SAMU

Frente a los planteamientos surgidos en el Concejo Municipal respecto a que el SAR Dr. Juan Damianovic ya dispone de una sala de reanimación, la concejala precisó que dicha infraestructura cubre la estabilización inicial, pero no sustituye el traslado rápido y equipado hacia un recinto de mayor complejidad.

“Una sala de reanimación es fundamental, pero no reemplaza la atención especializada ni la posibilidad de trasladar rápidamente a un paciente crítico hasta el Hospital Clínico de Magallanes”, indicó, subrayando que la solución requiere tanto el móvil como personal clínico capacitado en coordinación con el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU).

Para respaldar la viabilidad de la propuesta, Stipicic recordó que en marzo de 2016, bajo la administración del exalcalde Emilio Bocazzi, operó una Base Sur del SAMU en dependencias del Cesfam Dr. Juan Damianovic, mediante un convenio entre la Corporación Municipal y el Servicio de Salud Magallanes.

“Aquí no se trata de juzgar anticipadamente quién fue responsable de que aquella experiencia no tuviera continuidad. Pero sí corresponde establecer por qué se dejó de contar con un servicio tan necesario y qué ocurrió con las gestiones para mantenerlo, particularmente a partir de 2020“, señaló.

Finalmente, la autoridad comunal llamó a gestionar financiamiento ante el Gobierno Regional, el Servicio de Salud Magallanes y el Ministerio de Salud para concretar la compra del móvil o restablecer una base operativa del SAMU con atención las 24 horas en la zona sur de la capital regional.