Una controversia social y política se desató en Punta Arenas luego de que el concejal Germán Flores cuestionara, en entrevista con Polar Comunicaciones, la entrega estatal de alimentación a personas en situación de calle en la Región de Magallanes.

Según planteó el edil, al garantizar desayuno, almuerzo y once, el Estado termina “manteniendo a personas que se dedican a pedir dinero para comprar alcohol y más encima estás alimentando a esa persona que no tiene necesidad de trabajar, porque obviamente reciben todos los días algo”.

Respaldo institucional y respuesta desde el municipio

Desde el Ejecutivo, el seremi (s) de Desarrollo Social y Familia, Alex Latorre Cárdenas, defendió la política pública vigente desde 2006, precisando que las rutas Protege y Médica buscan “resguardar la vida y la integridad física de forma inmediata”, complementándose con programas de inclusión a largo plazo como Vivienda Primero.

En el ámbito municipal, la concejala Alicia Stipicic lamentó que se reduzca una problemática compleja a una supuesta falta de voluntad laboral. Recordó que, bajo las condiciones climáticas extremas de Magallanes, el abrigo y la alimentación constituyen un “piso mínimo de humanidad” para más de 300 personas que, en su mayoría, enfrentan cuadros severos de salud mental, enfermedades crónicas, abandono o pensiones insuficientes.

Reacciones de organizaciones sociales

Las entidades de la sociedad civil que trabajan en terreno también respondieron a los dichos de Flores. El director del Hogar de Cristo en Magallanes, Álvaro Rondón, advirtió sobre el peligro de “confundir la exclusión social con la delincuencia” y cuestionó lo que denominó “soluciones desde el desconocimiento”, llamando a un abordaje intersectorial.

Por su parte, la directora de la residencia Vida Austral, Gabriela Sandoval, sostuvo que la alimentación es un derecho básico que “no debe suspenderse bajo prejuicios”, aunque estimó pertinente fiscalizar el uso de los recursos sin perder de vista la recuperación de la autonomía de los usuarios.

Matices desde el mundo religioso

En el plano eclesiástico surgieron posturas diferenciadas frente al debate. El obispo de Punta Arenas, monseñor Óscar Blanco, instó a las autoridades a “combatir la delincuencia con rigor, pero sin criminalizar la pobreza ni estigmatizar a quienes pasan hambre”, pidiendo a los voluntarios no desanimarse en su labor solidaria.

En contraste, el pastor evangélico David Paillán Coney pidió no sacar de contexto al concejal y abogó por equilibrar el denominado “asistencialismo”. Propuso elaborar un catastro detallado del estado físico, mental y espiritual de quienes viven en la calle para trabajar con la meta de sacarlos de esa condición, “sin dejar de hacer el bien”.

El intercambio de posturas reabrió la discusión en la capital regional sobre cómo articular de manera efectiva a municipios, servicios públicos y fundaciones para atender tanto la emergencia climática como las causas estructurales de la pobreza extrema en la zona austral.