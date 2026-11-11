Diputada Javiera Morales exige reponer programa Yo Elijo Mi PC y frenar cambios a la Beca Magallanes

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la partida del Ministerio de Educación correspondiente al Presupuesto 2027, decisión legislativa que fue valorada por la diputada magallánica Javiera Morales, quien emplazó al Ejecutivo a corregir una propuesta que contempla recortes en apoyos estudiantiles y fondos insuficientes para el sistema escolar público.

La negativa parlamentaria se sustentó en reparos transversales frente a la eliminación del programa “Yo Elijo Mi PC”, herramienta orientada a reducir la brecha digital en el país. Asimismo, el texto gubernamental contenía montos acotados para los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y los planes de alimentación y salud escolar.

Cuestionamientos a la fusión de becas australes

Uno de los principales focos de conflicto radica en el plan del Ejecutivo para unificar la Beca Aysén, la Beca Patagonia Aysén y la Beca Magallanes y Antártica Chilena bajo una sola asignación denominada “Becas Patagonia”, lo que alteraría los requisitos de postulación.

Ante este escenario, la legisladora ingresó un oficio formal al Ministerio de Educación para exigir precisiones sobre cómo afectará la medida a los actuales beneficiarios y a los futuros postulantes de la zona austral.

“Le hemos pedido al Gobierno que sea claro y transparente. No se puede presentar una fusión de becas como un simple cambio administrativo cuando se están modificando sus condiciones de acceso. En Magallanes tenemos una beca de mantención específica que responde a nuestra realidad territorial, a las enormes distancias y a los costos que deben enfrentar las familias para que sus hijos e hijas puedan estudiar. No podemos permitir que esas particularidades desaparezcan en un programa general sin saber cuáles serán sus consecuencias”, advirtió Morales.

La representante regional recalcó que La Moneda debe presentar una fórmula corregida que garantice la estabilidad financiera de la educación pública y proteja los beneficios estudiantiles de las zonas extremas antes de continuar con la tramitación presupuestaria.