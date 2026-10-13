Gobernador exige revertir recorte presupuestario: “El margen real que nos queda para operar es prácticamente nulo”

En una extensa conversación en los estudios de Pingüino Multimedia, la máxima autoridad de la Región de Magallanes, Jorge Flies Añón, expuso los alcances de la negociación presupuestaria nacional y advirtió que la reducción propuesta por el Ministerio de Hacienda para la zona carece de precedentes en la gestión regional reciente.

Según precisó el Gobernador tras revisar la propuesta fiscal entregada por la Secretaría de Estado, el ajuste se traduce en una disminución del 13% en el presupuesto regional, lo que equivale a alrededor de $12.000 millones menos para el próximo año. A juicio de la autoridad, la magnitud del recorte pone en serio riesgo el dinamismo de la economía y el empleo local.

Efecto dominó en vivienda, listas de espera y obras

El problema de una rebaja de esta envergadura radica en la rígida estructura de gasto del Gobierno Regional (GORE). “Junto con el Consejo Regional tenemos un arrastre de más o menos el 85% del presupuesto ya comprometido en vivienda, salud, obras públicas y proyectos locales. Para partir proyectos nuevos me queda apenas un 15%, y si a eso le haces un descuento del 13%, el margen real para operar es prácticamente nulo”, advirtió Flies.

El jefe regional remarcó que un recorte de este volumen forzaría un “frenazo a la inversión”, afectando directamente el financiamiento de conjuntos habitacionales, la reducción de listas de espera médicas, fondos comunitarios para municipios y los recursos del 8% para cultura, deporte y eventos regionales.

Tensión con Hacienda y ultimatóm en el Congreso

Flies relató los momentos de alta tensión vividos en las reuniones de la Asociación de Gobernadores Regionales con el Ministerio de Hacienda: “Fue una reunión tensísima. Entendemos que la macroeconomía debe hacer ajustes, pero no se puede hacer todo el ajuste fiscal en un solo año a costa de las regiones”.

Sin embargo, el escenario tuvo un vuelco en la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso Nacional, donde parlamentarios de diversos sectores respaldaron a los gobernadores y amenazaron con rechazar la partida del Ejecutivo. Ante la postura del Legislativo, la presidenta de la comisión fijó un plazo de 10 días al Ministerio de Hacienda para sentarse a renegociar con los gobiernos regionales y restituir los montos recortados.