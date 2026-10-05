Gobernador Jorge Flies sostuvo reunión con Hacienda para abordar presupuesto 2027 del GORE Magallanes

na intensa jornada de discusión presupuestaria sostuvo el Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, junto a autoridades del Ministerio de Hacienda, encabezadas por el ministro Quiróz, el jefe de la Dirección de Presupuestos (DIPRES) y sus respectivos equipos técnicos.

El encuentro estuvo marcado por la discrepancia entre las proyecciones del nivel central y la realidad financiera que enfrentan las regiones, particularmente respecto al reconocimiento de montos base y el impacto de las rebajas planteadas en el proyecto de Ley de Presupuestos.

Según detalló la autoridad regional, los Gobiernos Regionales (GOREs) proyectan una disminución real superior al 10% en sus asignaciones, una cifra que contrasta significativamente con los marcos presentados por la cartera de Hacienda.

“Tuvimos una reunión tensa con el Ministerio de Hacienda, especialmente con el ministro Quiróz y el equipo presupuestario. La principal diferencia radica en los reconocimientos de montos base para la propuesta presupuestaria y las rebajas que se están aplicando, las cuales desde la perspectiva de los gobiernos regionales superan el 10%, lo que difiere de los parámetros de Hacienda”, señaló el gobernador Jorge Flies.

Exigencias en flexibilidad y disponibilidad de fondos

Durante la reunión, la autoridad magallánica enfatizó la urgencia de asegurar compromisos concretos por parte del Gobierno Central en materia de autonomía y gestión financiera regional. Entre los puntos clave exigidos por las regiones destacan:

Flexibilidad Presupuestaria: Garantizar mecanismos que permitan una ejecución adaptada a las complejidades y emergencias de cada territorio. Apertura de Recursos en Enero: Asegurar el flujo oportuno y disponibilidad de los fondos desde el inicio del año fiscal. Recuperación de Fondos: Revertir o compensar las sustanciales rebajas que actualmente se contemplan en el debate presupuestario.

Próxima instancia: Comisión Mixta en el Congreso

Tras no alcanzarse un consenso definitivo en esta reunión, el debate se trasladará a la sede legislativa. El gobernador Flies anunció que este jueves la Asociación de Gobernadores Regionales (AGORECHI), junto a cada uno de los gobernadores del país, se presentará ante la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional.

En dicha instancia, las autoridades regionales expondrán el impacto de los recortes propuestos y solicitarán a los parlamentarios un marco presupuestario justo que respete los compromisos de descentralización y garantice el desarrollo de los proyectos regionales.