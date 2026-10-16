José Antonio Kast realiza histórica visita oficial a Bolivia: la primera de un Presidente chileno en 71 años

En lo que constituye un hito para la diplomacia regional, el Presidente José Antonio Kast efectúa este viernes una visita oficial de Estado a Bolivia, convirtiéndose en el primer Mandatario chileno en viajar a la capital altiplánica en 71 años, desde el desplazamiento realizado en 1955 por el Presidente Carlos Ibáñez del Campo.

La comitiva presidencial despegó de madrugada desde Iquique rumbo al Aeropuerto Internacional El Alto de La Paz, en un contexto donde ambos países mantienen únicamente relaciones a nivel consular desde 1978. Aunque desde La Moneda precisaron que el viaje no busca necesariamente restablecer relaciones diplomáticas plenas de forma inmediata, sí representa un paso sustancial hacia la profundización del diálogo bilateral y la integración económica.

Tratados bilaterales y petitorio empresarial

Durante la jornada, Kast sostendrá un encuentro de trabajo con el presidente boliviano Rodrigo Paz para suscribir acuerdos en materia de integración minera, interconexión eléctrica y comercio exterior. La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, destacó la trascendencia de los compromisos: “Si a Chile le va bien, a los vecinos les va bien; por ende, si a Bolivia le va bien, a Chile también le va muy bien”, sostuvo.

Por su parte, el sector privado paceño valoró el encuentro y presentó un petitorio de cinco puntos para optimizar la logística fronteriza. Entre las prioridades gremiales destacan la modernización del ferrocarril Arica-La Paz, la atención continuada de 24 horas en el paso Tambo Quemado-Chungará, la simplificación de trámites, el combate conjunto al contrabando y el impulso de vuelos directos entre Iquique y La Paz. La cita transcurre en medio de la expectativa comercial, pese a las recientes tensiones generadas en Bolivia tras la incautación e incineración en Chile de un cargamento de maderas con sustancias ilícitas.