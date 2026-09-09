Minsal mantiene vacante la titularidad en la Seremi de Salud de Magallanes

Tras la destitución de Fabián Barrientos como seremi de Salud de Magallanes —quien enfrenta una investigación por presunto abuso sexual—, la conducción de la autoridad sanitaria regional recayó nuevamente en Eduardo Castillo.

El químico farmacéutico y funcionario de planta cuenta con una amplia trayectoria en el organismo, habiendo liderado la seremía durante la crisis sanitaria del COVID-19 y posteriormente tras la salida de la exseremi Francisca Sanfuentes. Pese a su experiencia, el profesional aclaró mediante una carta pública que no tiene intenciones de asumir la titularidad del cargo.

Minsal aún no confirma la titularidad

A la fecha, Castillo ya cumple más de 40 días en calidad de subrogante, escenario que ha generado inquietud en la comunidad local ante la falta de una definición por parte de la administración central.

Consultado por esta materia, el Ministerio de Salud (Minsal) se limitó a señalar que “el nombramiento del nuevo seremi de Magallanes se dará a conocer oportunamente”, manteniendo la expectativa sobre quién asumirá de forma definitiva la cartera de Salud en la zona austral.