Ocho consejeros regionales de Magallanes rechazan recorte del 7% al presupuesto del Gobierno Regional para 2027

Un categórico rechazo manifestaron ocho de los doce integrantes del Consejo Regional (CORE) de Magallanes ante la propuesta del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) de aplicar una rebaja del 7% en el presupuesto de los gobiernos regionales de cara al ejercicio 2027.

La declaración pública fue suscrita por las autoridades regionales Ximena Montaña, Antonio Bradasic, Rodolfo Cárdenas, Arturo Díaz, Patricio Gamín, Andrés López, Juan Morano y Víctor Pérez, quienes encendieron las alarmas sobre el impacto que tendrá esta tijeretazo en la zona austral, advirtiendo que, al considerar factores como la inflación acumulada, la caída real en los recursos disponibles podría bordear el 15%.

Efecto en las obras y el empleo regional

Los consejeros enfatizaron que se trata del recorte presupuestario más severo registrado en los 33 años de funcionamiento de los Gobiernos Regionales. “Rechazamos un recorte que castiga la inversión en los territorios. Como magallánicos, sabemos que aquí cada peso recortado pesa mucho más”, expresaron, enfatizando la importancia de los fondos regionales para financiar convenios estratégicos con Salud, Vivienda, Obras Públicas y la Empresa Portuaria Austral.

Asimismo, el cuerpo colegiado advirtió sobre la contradicción entre el ajuste fiscal y las metas de reactivación económica: “Cada obra y cada programa que financiamos da trabajo a personas, empresas y proveedores en la región. Recortar el presupuesto es contradictorio con la prioridad de combatir la cesantía”, señalaron, asegurando que mantendrán la disposición de respaldar proyectos en beneficio directo de la comunidad magallánica.