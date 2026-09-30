Nadadora magallánica Kyarha Carpo logra 11 medallas en Argentina y busca auspicio para el Mundial 2027

Con un impresionante registro de 11 medallas (6 de oro, 4 de plata y 1 de bronce) en la reciente Swimming World Cup realizada en el glaciar Perito Moreno (Argentina), la deportista Kyarha Carpo consolidó su liderazgo como referente indiscutida de la natación en aguas gélidas en la Región de Magallanes.

Integrante del Club de Natación Galvarino y estudiante de Eficiencia Energética en la Universidad de Magallanes (UMAG), Carpo compatibiliza sus estudios con una rigurosa rutina de entrenamiento diario en las heladas aguas del Estrecho de Magallanes, comenzando sus jornadas a las 5:00 de la mañana para aclimatarse y perfeccionar su técnica.

Desafío internacional en Europa y búsqueda de auspicios

La atleta magallánica ya se encuentra oficialmente inscrita para representar a Chile en dos de las citas planetarias más importantes de la disciplina programadas para enero de 2027: el Campeonato Internacional de Oradea (Rumania) de la IISA y la World Championship Cup (Francia) de la IWSA, donde competirá en las exigentes pruebas de 500 y 1.000 metros en temperaturas cercanas a los cero grados.

Para concretar la gira europea y cubrir los elevados costos de pasajes internacionales, alojamiento y equipamiento térmico especializado, la deportista inició un llamado a empresas, marcas e instituciones privadas y públicas que deseen sumarse como patrocinadores oficiales. Quienes estén interesados en coordinar alianzas comerciales o solicitar el dosier de auspicio pueden contactarla directamente a través de su cuenta de Instagram @kyarhanadando.