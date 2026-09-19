Presidente José Antonio Kast lidera su primer Te Deum Ecuménico y llama a la unidad nacional en Fiestas Patrias

En el marco de las conmemoraciones oficiales de Fiestas Patrias, el Presidente José Antonio Kast asistió este viernes 18 de septiembre a su primer Te Deum Ecuménico como Jefe de Estado, acompañado por la Primera Dama, María Pía Adriasola. La solemne liturgia se celebró en la Catedral Metropolitana de Santiago y congregó a las más altas autoridades del país.

La liturgia destacó por su carácter ecuménico e interreligioso, contando con la participación de representantes de las iglesias Ortodoxa, Luterana, Anglicana, Metodista y Evangélica, así como de delegaciones de las comunidades judía y musulmana. Al término de la ceremonia, el Mandatario instó a mantener el optimismo respecto al porvenir del país: “Tengamos esperanza de que Chile puede ponerse de pie una y otra vez”, expresó, haciendo un llamado a resguardar a los niños, adultos mayores y personas en situación de soledad durante los festejos.

Esquinazo en La Moneda y balance de gestión

Tras el oficio religioso, el Presidente encabezó el tradicional esquinazo de Fiestas Patrias en el Patio de Los Cañones del Palacio de La Moneda. En la instancia, Kast brindó un público reconocimiento al trabajo del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería por su entrega en la seguridad nacional.

Asimismo, el jefe de Estado dedicó unas palabras a repasar los primeros seis meses de su administración, destacando el compromiso de sus ministros y subsecretarios frente a catástrofes naturales y la volatilidad del escenario internacional. En su mensaje hacia la juventud y la clase política, el Mandatario remarcó que, si bien las competencias electorales son legítimas, deben ceder paso a la unidad nacional: “Tenemos una sola patria, es una casa común para cada uno de los chilenos”, concluyó.