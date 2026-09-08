ESCUCHA RADIO EL PINGÜINO

PINGÜINO TV
AVISOS ECONÓMICOS
Principio de incendio moviliza a tres compañías de Bomberos en hostal del centro de Punta Arenas Perito de la PDI identifica científicamente cuerpo hallado en Porvenir: Corresponde a tripulante desaparecido en San Juan Alarma en Valparaíso por "La Jauría": Banda juvenil asalta violentamente a turistas y peatones en Plaza Victoria Encuentran cuerpo de un hombre en las costas de Porvenir: Investigan si corresponde a tripulante de la embarcación Sebastián IV
> Política

Presidente Kast defiende su gestión ante la salida de 45 autoridades

El Mandatario abordó la alta rotación de su Gabinete tras acumular la remoción de tres ministras, seis subsecretarios, 35 seremis y un delegado provincial. Kast defendió la rapidez en la toma de decisiones ante las dificultades y enfatizó que su administración debe ser evaluada por sus resultados en materias económicas y de seguridad.

Periodista Web
Periodista Web

A seis meses del inicio de su administración en septiembre de 2026, el gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrenta un complejo proceso de instalación institucional marcado por la salida de 45 autoridades de nivel nacional y regional.

El balance estadístico da cuenta de la remoción o renuncia de tres ministras de Estado —Trinidad Steinert (Seguridad Pública), Mara Sedini (Segegob) y Natalia Duco (Deporte)—, además de seis subsecretarios, 35 secretarios regionales ministeriales (seremis) y un delegado provincial. La cifra equivale a un promedio de una desvinculación de cargo de confianza cada cuatro días.

En entrevista con Radio ADN, el Jefe de Estado descartó que este escenario estuviera previsto, argumentando que las remociones responden a una política de toma de decisiones rápida para mantener el avance de las metas gubernamentales. Al ser consultado sobre críticas recibidas, el Mandatario descartó comparaciones con administraciones previas, señalando que la gestión actual se distingue por la entrega de resultados concretos en materias de orden público, seguridad e inversión económica.

Finalmente, el Presidente Kast sostuvo que la remoción de funcionarios constituye en sí misma un acto de responsabilidad política frente a los compromisos asumidos con la ciudadanía, precisando además que parte de los retiros correspondieron a renuncias voluntarias.

Contenido relacionado
Envíanos tu denuncia o información AVISOS ECONÓMICOS