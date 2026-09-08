Presidente Kast defiende su gestión ante la salida de 45 autoridades

A seis meses del inicio de su administración en septiembre de 2026, el gobierno del Presidente José Antonio Kast enfrenta un complejo proceso de instalación institucional marcado por la salida de 45 autoridades de nivel nacional y regional.

El balance estadístico da cuenta de la remoción o renuncia de tres ministras de Estado —Trinidad Steinert (Seguridad Pública), Mara Sedini (Segegob) y Natalia Duco (Deporte)—, además de seis subsecretarios, 35 secretarios regionales ministeriales (seremis) y un delegado provincial. La cifra equivale a un promedio de una desvinculación de cargo de confianza cada cuatro días.

En entrevista con Radio ADN, el Jefe de Estado descartó que este escenario estuviera previsto, argumentando que las remociones responden a una política de toma de decisiones rápida para mantener el avance de las metas gubernamentales. Al ser consultado sobre críticas recibidas, el Mandatario descartó comparaciones con administraciones previas, señalando que la gestión actual se distingue por la entrega de resultados concretos en materias de orden público, seguridad e inversión económica.

Finalmente, el Presidente Kast sostuvo que la remoción de funcionarios constituye en sí misma un acto de responsabilidad política frente a los compromisos asumidos con la ciudadanía, precisando además que parte de los retiros correspondieron a renuncias voluntarias.