“Prometieron recursos especiales y no cumplieron”: Diputada Morales cuestiona Presupuesto 2027 para Magallanes

La discusión de la Ley de Presupuestos 2027 encendió el debate en la Región de Magallanes tras las duras críticas formuladas por la diputada Javiera Morales, quien acusó una contradicción entre los compromisos verbales del Ejecutivo y los fondos efectivamente asignados al territorio austral.

“En Magallanes hemos escuchado muchas veces que somos una región estratégica y que la defensa de nuestra soberanía requiere una mirada especial. Por eso resulta contradictorio que, después de venir a Punta Arenas a hablar de un presupuesto especial, ese compromiso no sea visible en los recursos que finalmente se destinan”, sostuvo la parlamentaria.

Impacto en empleo, salud, educación y subsidios

Entre las principales alertas levantadas por la legisladora destaca una reducción del 13% en el presupuesto del Gobierno Regional, lo que debilitaría la capacidad de generar empleo e inversión pública en una zona de altos costos logísticos. Asimismo, en materia de educación, cuestionó la incertidumbre que rodea el financiamiento del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) y la posible fusión de la Beca Magallanes y la Antártica Chilena.

En el área de salud, la parlamentaria expresó su inquietud por los recortes a la Ley Ricarte Soto y el convenio de programación para listas de espera y salud mental. Además, condenó la disminución de fondos para la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas (Ley Cholito) y exigió garantías a la ministra de Energía para que la reducción presupuestaria de ENAP no afecte el subsidio al gas que beneficia a las familias magallánicas. “No queremos discursos especiales para Magallanes: queremos recursos especiales”, concluyó Morales.