Senador Alejandro Kusanovic llama a construir una agenda común entre zonas extremas tras trabajo en Arica y Parinacota

El senador por la Región de Magallanes, Alejandro Kusanovic, integró una delegación parlamentaria durante dos jornadas de trabajo en la Región de Arica y Parinacota junto a las comisiones de Salud y de Zonas Extremas del Senado. La agenda tuvo como propósito levantar en terreno las principales carencias en conectividad, infraestructura y servicios básicos que enfrentan las comunidades del extremo norte de Chile.

El recorrido comenzó en la localidad altiplánica de Putre, a 145 kilómetros de Arica. Tras dialogar con las autoridades locales, Kusanovic relevó la labor que cumplen las casas edilicias en las zonas aisladas, argumentando que “los municipios son el primer contacto de los ciudadanos con el Estado y conocen mucho mejor que desde Santiago lo que sus habitantes realmente necesitan. En Chile seguimos concentrando demasiadas decisiones en el nivel central”. Posteriormente, la comisión sesionó en Arica para evaluar proyectos clave como un Hospital de Alta Complejidad y el déficit de médicos especialistas.

Agenda común y Chile tricontinental

Al término de la gira, Kusanovic remarcó que las realidades del norte y sur del país exigen consolidar una agenda común para las zonas extremas: “Estamos en extremos opuestos de Chile, pero enfrentamos muchos de los mismos problemas. Necesitamos mejorar la conectividad, garantizar salud oportuna y asegurar servicios básicos para que las familias permanezcan en sus territorios”, afirmó.

Asimismo, el parlamentario magallánico reforzó su compromiso con la enseñanza de la condición tricontinental de Chile (presencia en América, la Antártica y la Polinesia) en el sistema escolar y representaciones diplomáticas. Kusanovic cuestionó los mapas tradicionales que invisibilizan la real extensión del territorio nacional, insistiendo en que “Chile no termina donde habitualmente termina el mapa colgado en una sala de clases”.