Senador Kusanovic por recorte al subsidio del gas en Presupuesto 2027: “Con el gas de Magallanes no se juega ni se negocia”

Frente a la reducción del 15,4% en el aporte compensatorio del Estado a ENAP contemplada en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, el senador por la Región de Magallanes, Alejandro Kusanovic, emitió un firme llamado al Gobierno para que garantice que este ajuste no implicará un incremento en la tarifa del gas que pagan los hogares de la zona austral.

La propuesta presupuestaria del Ejecutivo contempla una disminución de los recursos asignados desde $72.545 millones a $61.650 millones —equivalente a un recorte de $10.895 millones—, situación que levantó preocupación ciudadana al tratarse de un suministro vital para la calefacción y la subsistencia en la Patagonia.

Acuerdo de 2011 y exigencia de certezas

En este escenario, Kusanovic recordó las movilizaciones de enero de 2011 contra el alza del suministro, proceso en el que participó directamente como dirigente del movimiento ciudadano: “Yo participé en las negociaciones del paro del gas de 2011 y sé lo que significó alcanzar ese acuerdo. El gas en nuestra región no es un lujo, sino una necesidad básica para vivir. Por eso, el Gobierno debe respetar los compromisos y asegurar que las familias no terminen pagando el costo de estos ajustes”, aseveró.

Si bien el legislador valoró las precisiones entregadas por la ministra de Energía, Ximena Rincón, y el seremi regional Marco Antonio Pinto —quienes argumentaron que el ajuste responde a una baja en los costos de producción de ENAP de US$ 5,90 a US$ 5,61 por millón de BTU—, advirtió que fiscalizará de cerca el debate parlamentario: “Si ENAP proyecta menores costos y mayor eficiencia, esas mejoras deben mantener la protección tarifaria, no debilitarla. Magallanes ya dio una lucha histórica y no corresponde que cada discusión presupuestaria instale incertidumbre”, concluyó.