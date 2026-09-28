Punta Arenas impulsa la economía regional con histórica Rueda de Negocios para comercializar productos locales hacia las Islas Malvinas

Con el objetivo de dinamizar la economía local y fortalecer históricos lazos comerciales y comunitarios, la Municipalidad de Punta Arenas encabeza una histórica Rueda de Negocios que conecta al empresariado chileno con representantes comerciales de las Islas Malvinas.

El evento reúne a 60 Pymes de Punta Arenas —todas con patente local— que ofrecen productos y servicios a una delegación compuesta por 28 empresas e importadores de las islas (integrada por 40 representantes). La oferta abarca diversos rubros como alimentos (víveres y verduras), materiales de construcción, madera, neumáticos, repuestos automotrices, gas y productos congelados.

Un impulso a las Pymes y al empleo local

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el impacto positivo que esta iniciativa busca generar en el comercio regional:

“Buscamos potenciar la economía de nuestra ciudad. Históricamente existió un vínculo comercial muy importante y hoy buscamos que este comercio, que actualmente se realiza principalmente desde Montevideo a miles de kilómetros, se traslade a nuestra ciudad. Las islas poseen un alto poder adquisitivo y requerimientos que podemos abastecer a distancias mucho más cortas, beneficiando directamente el empleo y las ventas de nuestras Pymes”.

Asimismo, las autoridades locales y exponentes del sector enfatizaron que esta iniciativa se enmarca dentro del estricto respeto al derecho internacional y los tratados vigentes, enfocándose en el desarrollo económico comunitario y la libre competencia.

Los representantes de la delegación compradora y gremial de las islas expresaron su entusiasmo por reconectar a ambas comunidades tras una pausa en los flujos marítimos directo, destacando la cercanía geográfica para optimizar los tiempos de entrega, reducir costos logísticos y ampliar la oferta de productos en el mercado insular.