“Tensa” reunión entre Gobernador Jorge Flies y Hacienda por recorte de $25 mil millones a Magallanes en Presupuesto 2027

Como una reunión “tensa” fue calificado el encuentro sostenido en Santiago entre el gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto al jefe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), José Pablo Gómez, para abordar el financiamiento de los Gobiernos Regionales en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027.

La cita, en la que también participaron otros gobernadores regionales y sus equipos técnicos, estuvo marcada por profundas discrepancias entre la propuesta del nivel central y la realidad financiera de las regiones. La propuesta del Ejecutivo asigna al Gobierno Regional de Magallanes $75.617 millones, lo que representa una reducción de más de $25.000 millones (caída superior al 24%) respecto del presupuesto inicial de 2026.

Discrepancias con el Ejecutivo y exposición en el Congreso

Al término de la reunión, el gobernador Flies advirtió que las regiones estiman rebajas reales superiores al 10%, cifra que contrasta con el balance expuesto por el Ministerio de Hacienda. “Existe una clara discrepancia entre las proyecciones del nivel central y la realidad de las regiones. Enfatizamos la necesidad de cumplir los compromisos en materia de flexibilidad presupuestaria, apertura de recursos a partir de enero y la recuperación de parte importante del presupuesto que se está rebajando”, sostuvo la autoridad austral.

Ante la falta de acuerdos con el Gobierno Central, las autoridades regionales fijaron sus esperanzas en la discusión parlamentaria. Este jueves, los gobernadores acudirán a la Comisión Mixta del Congreso Nacional en Valparaíso para exponer su preocupación y solicitar a los legisladores corregir la asignación de recursos antes de la aprobación definitiva de la ley.