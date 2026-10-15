42 emprendedores de Punta Arenas se certifican tras adjudicarse fondos de Sercotec

Un total de 42 emprendedores de Punta Arenas recibieron su certificación oficial tras adjudicarse capitales de desarrollo productivo correspondientes a los programas Digitaliza tu Almacén, Capital Semilla Emprende y Capital Abeja, impulsados por el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec).

Entre las seleccionadas del fondo Capital Abeja destaca Javiera Alvarado, creadora del emprendimiento @javi.planta, iniciativa dedicada a la elaboración de arte botánico austral aplicado en joyería, recuerdos y cuadros con flora nativa regional. “Uno postula, pero no sabe los resultados; hay cientos de postulaciones y muy buenos negocios. Estoy súper agradecida y muy contenta de recibir esta certificación”, expresó tras el hito.

Impulso a la pastelería local y al comercio comunal

En la línea de Capital Semilla Emprende, Camila Vidal, creadora de la pastelería en línea Jardín de Ruibarbo, logró concretar su adjudicación tras postulaciones previas. El financiamiento permitirá consolidar su oferta de repostería a domicilio, diseñada para facilitar el acceso a productos personalizados para personas mayores o con movilidad reducida, además de costear la formalización sanitaria y patente comercial de su negocio.

Durante la jornada, la directora regional de Sercotec, Sabrina Garay, valoró el impacto directo de estas líneas de subsidio en la economía magallánica, destacando que el apoyo estatal permite formalizar, digitalizar y escalar emprendimientos únicos con identidad territorial en la capital regional.