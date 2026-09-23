Porvenir se prepara para el lanzamiento de la Expo Turismo 2026: 15 emprendedores darán vida al evento

Con la participación de emprendedores, prestadores de servicios turísticos y una variada programación pensada para la familiar, el domingo se realizará la Expo Turismo 2026, actividad que dará inicio a la Temporada Turística 2026–2027 en Tierra del Fuego.

La jornada es organizada por el municipio local y se desarrollará entre las 11 y las 16 horas en el patio del Museo Municipal Fernando Cordero Rusque.

La jefa de la Unidad de Cultura de la Municipalidad de Porvenir, Tamara Torres, informó que más de 15 emprendedores participarán de la actividad, presentando una oferta que incluirá alojamiento, gastronomía, artesanía, productos locales y diferentes servicios relacionados con el turismo.

La inauguración oficial se realizará a las 12 horas, oportunidad en que se efectuará el lanzamiento del código QR de la Temporada Turística 2026–2027, una herramienta que permitirá acceder de manera rápida a información sobre los servicios disponibles en la comuna.

El código QR estará vinculado al sitio web municipal y reunirá antecedentes sobre alojamientos, alimentación, artesanía, atractivos turísticos, transporte y otros servicios de interés.