Administración del Cementerio Sara Braun aclara situación tras breve emanación de humo en crematorio

A través de un comunicado público, la administración del Cementerio Municipal Sara Braun de Punta Arenas se refirió a una situación puntual ocurrida este lunes durante un proceso de cremación en sus instalaciones, descartando fallas estructurales y asegurando que el recinto opera con total normalidad.

Desde el camposanto explicaron que el evento consistió en una breve emanación de humo con una duración cercana a los cinco minutos, tras lo cual el procedimiento continuó y finalizó sin mayores inconvenientes. La administración precisó que este tipo de episodios son acotados y pueden vincularse a la composición o materiales específicos presentes en el féretro o ataúd del fallecido, los cuales en ocasiones generan un nivel superior de combustión.

Mantención reciente y normalidad del servicio

La entidad destacó que, tras la culminación de las obras de reparación y mejoramiento el pasado 31 de agosto, se han realizado exitosamente alrededor de 55 cremaciones, registrándose solo dos hechos de estas características. Los trabajos de mantención previos contemplaron la limpieza de quemadores e instalación de un soplador de mayor capacidad con asesoría técnica especializada, justamente para reducir emisiones de humo.

Finalmente, desde la administración del Cementerio Municipal confirmaron que el servicio se encuentra al día en su agenda de cremaciones y que el recinto sigue prestando atención regular a las familias de la comuna.