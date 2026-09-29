CONUSFAM inicia paro nacional de 48 horas y exige mayor financiamiento para la Atención Primaria

La Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (CONFUSAM) inició este martes un paro nacional de 48 horas, convocado para los días 29 y 30 de septiembre, con movilizaciones en distintos territorios del país.

La organización sostiene que la paralización busca exigir un financiamiento suficiente y permanente para la Atención Primaria de Salud (APS), en el marco de la discusión del Presupuesto 2027.

De acuerdo con CONFUSAM, federaciones y asociaciones base se encuentran desarrollando distintas acciones en sus respectivos territorios, mientras que el Directorio Nacional se trasladó hasta Valparaíso, donde se encuentra el Congreso Nacional, debido al papel que tendrá la discusión presupuestaria.

“Hoy CONFUSAM está movilizada a lo largo de Chile, levantando una misma demanda nacional y visibilizando las distintas realidades de nuestros territorios”, señaló la presidenta nacional de la organización, Gabriela Flores Salgado.

Uno de los puntos planteados por el gremio corresponde a una deuda acumulada desde diciembre de 2025 que, según sus antecedentes, supera los $37 mil millones, asociada exclusivamente al per cápita basal y sin considerar los montos correspondientes a los reajustes.

Si bien CONFUSAM valoró la toma de razón del Decreto N°29, que actualiza el per cápita basal correspondiente a 2026, la organización sostiene que esta medida no resuelve lo que considera un problema estructural de financiamiento de la Atención Primaria.

“Regularizar estos recursos es cumplir con una responsabilidad del Estado. Nuestra demanda de fondo sigue siendo disminuir la histórica brecha de financiamiento de la Atención Primaria”, afirmó Flores.

Demanda de aumento en el per cápita

De cara a la discusión del Presupuesto 2027, CONFUSAM plantea un incremento de al menos $1.000 en el per cápita basal, luego de dos años que, según señala la organización, este monto habría permanecido congelado.

Asimismo, solicita resguardar los recursos, prestaciones y puestos de trabajo vinculados a los Programas de Reforzamiento de la Atención Primaria de Salud (PRAPS).

Desde el gremio también enfatizaron el rol que cumple la APS en distintas zonas del país, particularmente en sectores apartados donde constituye una de las principales vías de acceso de la población al sistema público de salud.

“Si realmente creemos que la APS es la puerta de entrada al sistema público, debemos entregarle los recursos necesarios para fortalecer su capacidad resolutiva”, sostuvo la dirigenta.

Finalmente, CONFUSAM ratificó el llamado a mantener las movilizaciones durante este 29 y 30 de septiembre, solicitando a sus federaciones y asociaciones base fortalecer las acciones definidas en cada territorio.