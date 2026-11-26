La Dirección Regional de Senapred, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, mantiene vigente desde el 21 de noviembre la Alerta Temprana Preventiva para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. La medida responde a la continuidad del evento meteorológico previsto para este jueves 26 de noviembre, jornada que concentra dos avisos activos de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) por viento y precipitaciones, tras cancelarse el aviso previo por tormentas eléctricas.

Bajo el Aviso A642/2026 por viento normal a moderado, el pronóstico especial del Centro Meteorológico Regional Austral estima rachas de componente noroeste y oeste hasta la mañana de este jueves. La mayor intensidad golpeará a la Pampa Patagónica Sur:

Laguna Blanca y Primavera: 70 a 120 km/h.

Punta Arenas: 60 a 120 km/h.

Río Verde y San Gregorio: 70 a 110 km/h.

Porvenir y Timaukel: 70 a 100 km/h.

En la zona Central, Punta Arenas y Río Verde registrarán velocidades de 70 a 100 km/h, rango similar al del sector Insular de Río Verde (60 a 100 km/h). Hacia la Pampa Patagónica Norte, el flujo soplará de 60 a 100 km/h en Torres del Paine y de 60 a 90 km/h en Natales, mientras que las menores intensidades de componente oeste se concentrarán en la Cordillera Austral Sur, con registros de 50 a 90 km/h en Punta Arenas y de 30 a 50 km/h en Timaukel.

Lluvias en Última Esperanza y pronóstico para el Paso John Gardner

Respecto al Aviso A643/2026 por precipitaciones normales a moderadas, el monto acumulado hasta la mañana de este jueves afectará a la provincia de Última Esperanza. En la Cordillera Austral Norte caerán entre 18 y 35 milímetros en Torres del Paine y entre 10 y 22 milímetros en Natales, con isoterma cero entre 1.100 y 1.700 metros. En tanto, en la Pampa Patagónica Norte se prevén de 14 a 29 milímetros en Torres del Paine y de 8 a 20 milímetros en Natales, con isoterma entre 1.100 y 1.800 metros.

Finalmente, para el Paso John Gardner, dentro del Parque Nacional Torres del Paine, la jornada comenzó cubierta con lluvia y viento oeste de hasta 100 km/h durante la madrugada y mañana, con isoterma cero en 1.600 metros. Hacia la tarde y noche declinará a chubascos débiles, con ráfagas que descenderán de 90 a 80 km/h, isoterma en 1.700 metros y temperaturas extremas entre -9 y 3 grados.