La Mesa Regional de Mediación Penal Juvenil realizó su última sesión de 2026 en dependencias de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Magallanes. La jornada técnica, encabezada por el seremi Cristóbal Fernández Jofré, analizó el avance de las salidas alternativas al juicio oral que ejecuta el Servicio de Reinserción Social Juvenil.

Al encuentro asistieron representantes de la Fiscalía de Magallanes, Defensoría Penal Pública, Corte de Apelaciones, Carabineros y la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), sumándose en esta oportunidad la Superintendencia de Educación debido al volumen de causas vinculadas a conflictos surgidos en la convivencia escolar.

Durante la cita, la mediadora penal juvenil del servicio, Sindy Hechenleitner, expuso el balance estadístico y testimonios de víctimas y ofensores. Desde la puesta en marcha de la institución en 2025, se han registrado 106 causas ingresadas, iniciándose procesos de mediación en 96 de ellas. En lo que va de 2026, el sistema contabiliza 62 derivaciones, de las cuales un 53% corresponde a disputas entre estudiantes.

El desglose territorial del presente año ubica 44 causas en Punta Arenas, 13 en Puerto Natales y 5 en Porvenir. Este mecanismo voluntario permite que las partes dialoguen para acordar reparaciones reales o simbólicas del daño causado, evitando el tránsito por un juicio oral tradicional.

Justicia restaurativa y trabajo preventivo en colegios

El seremi Cristóbal Fernández Jofré indicó que la mediación pone en el centro la reparación del daño, el diálogo y la responsabilidad, añadiendo que el trabajo interinstitucional entrega respuestas concretas a las víctimas y oportunidades de reinserción para adolescentes, con efectos directos en la seguridad regional.

Por su parte, el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel, señaló que superar el centenar de derivaciones con acuerdos reparatorios en tres comunas consolida la justicia restaurativa en la zona. Asimismo, destacó que la unidad apoya el programa Formación de Mediadores Escolares junto a la Seremi de Educación, la Universidad de Magallanes y la CAJ.