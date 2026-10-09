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Anuncian la Semana de la PYME en Magallanes con despliegue en las cuatro provincias de la región

La iniciativa del Ministerio de Economía se llevará a cabo entre el 13 y el 16 de octubre en Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams, ofreciendo capacitaciones tributarias, ferias y ruedas de negocios internacionales.

Periodista Web
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Con el propósito de capacitar, visibilizar y potenciar el rol del ecosistema emprendedor en la zona austral, el Ministerio de Economía presentó la programación oficial de la “Semana de la PYME” en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Las actividades se desarrollarán entre el martes 13 y el viernes 16 de octubre, comenzando en Punta Arenas y Puerto Natales, para luego trasladarse a las comunas de Porvenir y Puerto Williams.

La agenda contempla una serie de talleres prácticos de educación financiera, charlas sobre instrumentos de fomento estatal, capacitaciones en materia tributaria y formalización de negocios, junto a ferias de comercialización abiertas al público. Asimismo, destaca la rueda de negocios del sector turístico denominada “Conectando Magallanes con Brasil”, orientada a abrir nuevos mercados internacionales para los prestadores de servicios locales.

Motor del empleo regional

El seremi de Economía, Francisco Birke, subrayó la relevancia estratégica de esta red de apoyo para la zona: “Las micro, pequeñas y medianas empresas en la región son clave, ya que generan cerca del 50% o 60% del empleo regional. Por lo mismo, esta semana llega en un momento muy oportuno para dinamizar nuestra economía y apoyar a los trabajadores”, afirmó la autoridad.

El despliegue itinerante contará con la articulación interinstitucional de servicios como Sercotec, Corfo, ProChile, Sernac, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y diversas entidades públicas enfocadas en el fomento productivo.

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