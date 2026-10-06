Armada y Municipio de Punta Arenas despliegan operativo de limpieza en el borde costero tras el temporal

Tras el intenso sistema frontal que afectó a la capital regional durante el fin de semana, la Municipalidad de Punta Arenas en conjunto con la Armada de Chile desplegaron un amplio operativo de limpieza en el borde costero de la ciudad, sector que se vio severamente impactado por la acumulación de detritos arrastrados por la crecida del río Las Minas.

Las maniobras en terreno contemplan el retiro coordinado de toneladas de troncos, escombros, lodo y basura domiciliaria acumulada en la franja de playa del Estrecho de Magallanes, material que descendió desde la cuenca alta debido a la fuerza del caudal durante la emergencia hidrológica.

Coordinación institucional y plazos de trabajo

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, supervisó el inicio de las faenas y destacó la rápida articulación con la institución naval para abordar los estragos dejados por el frente del fin de semana. “Tenemos una playa llena de troncos y de basura, que es la consecuencia directa de la crecida. Por eso estamos muy contentos y agradecidos de la Armada de Chile, que nos está colaborando activamente para poder limpiar este lindo borde costero”, señaló la autoridad edilicia.

Asimismo, la administración municipal confirmó que las labores se extenderán durante al menos un par de jornadas continuas con el fin de despejar completamente la ribera, retirar los riesgos para la comunidad e iniciar formalmente la normalización del espacio público costero de la ciudad.