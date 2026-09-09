Autoridades inspeccionan obras del Centro de Rehabilitación de Puerto Williams que abrirá en 2027

En el marco de las sesiones plenarias desarrolladas por el Consejo Regional en la Provincia Antártica, el gobernador regional Jorge Flies, junto a los consejeros de Magallanes, realizaron una visita de inspección a las obras del futuro Centro de Rehabilitación de Puerto Williams.

Las autoridades recorrieron la infraestructura en edificación, cuya finalización está proyectada para el primer trimestre del próximo año. La concreción de este recinto marcará un hito histórico para la zona austral, cumpliendo con la meta del Club de Leones Cruz del Sur de dotar a las cuatro provincias de la región con un centro de atención especializado para la rehabilitación de personas con discapacidad o movilidad reducida.

Compromiso municipal y carpa gimnasio de transición

El alcalde de la comuna de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, valoró el impacto social de la edificación y ratificó el respaldo del municipio para su posterior puesta en marcha: “Sabemos lo importante que será para nuestros vecinos y sus familias. Nuestro compromiso no termina en apoyar la construcción de la infraestructura, sino que queremos acompañar también su futuro desarrollo y funcionamiento”, enfatizó.

En esa línea, el jefe comunal anunció además la inauguración de una carpa gimnasio, espacio protegido de transición que permitirá a los profesionales de la salud desarrollar tratamientos de rehabilitación clínica mientras se concluyen las obras definitivas del edificio principal. “Estamos construyendo infraestructura, pero sobre todo estamos construyendo mejores oportunidades y una mejor calidad de vida para las personas de Cabo de Hornos”, concluyó Fernández.