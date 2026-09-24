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Bono Bodas de Oro ha beneficiado a 127 matrimonios en Magallanes durante 2026

Un total de 254 personas en la región han recibido el aporte estatal que reconoce medio siglo de vida en común. La Seremi del Trabajo recordó que el beneficio debe solicitarse y cuenta con un plazo de un año tras cumplir los 50 años de matrimonio.

Periodista Web
Periodista Web

Cinco décadas de convivencia representan un hito cargado de proyectos familiares e historias compartidas en el territorio austral. En lo que va del año 2026, un total de 254 personas en la Región de Magallanes han accedido al Bono Bodas de Oro, cifra que equivale aproximadamente a 127 matrimonios que alcanzaron sus 50 años de casados.

El seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, resaltó el valor simbólico y social de esta asignación gubernamental. “Este beneficio es una forma de reconocer esa historia compartida y el valor de quienes han construido sus familias y sus vidas juntos durante tanto tiempo. Queremos que las personas puedan acceder oportunamente a los beneficios destinados a ellas”, puntualizó la autoridad regional.

Requisitos y modalidades de postulación

Desde la Seremi del Trabajo reiteraron que el Bono Bodas de Oro no se entrega de forma automática, por lo que las parejas deben realizar la solicitud formal. Entre las exigencias legales se contempla no estar separados ni divorciados, pertenecer al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares y acreditar residencia continua en el país.

Asimismo, las autoridades recordaron que las familias disponen de un plazo de un año calendario a partir de la fecha exacta en que se cumplen los 50 años de matrimonio para gestionar el cobro. La postulación puede tramitarse de forma presencial en las distintas sucursales de ChileAtiende en la región o a través del sistema de videoatención en el sitio web de la institución.

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