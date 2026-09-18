Carnicerías de Punta Arenas registran alto movimiento previa al asado de Fiestas Patrias

A pocas horas del arranque oficial de Fiestas Patrias, las carnicerías de Punta Arenas registraron un intenso movimiento de clientes que acudieron a realizar las compras finales para el tradicional asado familiar. Cortes de vacuno, costillares de cerdo y corderos de la zona figuraron entre los productos más solicitados por la comunidad.

En el caso de la carnicería “El Gauchito”, su propietario Osvaldo Riquelme explicó que la planificación abastecedora comenzó con un mes de anticipación para amortiguar el impacto de la inflación. “Me preparo antes con asado de tira y carne para moler para controlar los precios y evitar que se vayan muy arriba, porque la gente busca calidad y buen precio”, señaló Riquelme, quien dispuso de cerca de 600 corderos, precisando que durante esta época el público prefiere fuertemente los cortes de ternera y vacuno.

Opinión de los consumidores y feriados obligatorios

Entre los compradores, la recepción respecto de los costos resultó mixta. Mientras clientes habituales valoraron la mantención de ofertas en negocios de barrio, otros vecinos del sector expusieron las dificultades económicas para acceder a las carnes. “Está bastante caro; lamentablemente es una situación complicada, más para la gente que vive con una pensión”, comentó el vecino Augusto Vargas, quien optó por un festejo acotado en el hogar junto a sus hijos y nietos.

Asimismo, desde el comercio local recordaron que la mayoría de las carnicerías tradicionales y supermercados mantendrán sus puertas cerradas durante el 18 y 19 de septiembre, acogiéndose a los feriados irrenunciables para que los trabajadores del rubro disfruten de las festividades junto a sus familias.