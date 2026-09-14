Cancillería busca acelerar proyecto para renovar base científica en la Antártica

Chile alista un ambicioso plan de reposición para fortalecer su soberanía científica en el continente blanco. Se trata de la reconstrucción y modernización integral de la Base Profesor Julio Escudero, la principal estación científica nacional operada durante todo el año en la Isla Rey Jorge por el Instituto Antártico Chileno (INACh).

El proyecto fue analizado en una reunión de trabajo entre el canciller Francisco Pérez Mackenna y el director del INACh, Gino Casassa, enfocada en destrabar los pasos administrativos y acelerar el inicio de las obras. La propuesta contempla ampliar la infraestructura hasta alcanzar los 3.594 metros cuadrados, distribuidos en nuevos módulos habitacionales, cinco laboratorios de tecnología avanzada, galpones de servicios, vehículos operativos, un refugio y sistemas basados en energías renovables no convencionales.

Mayor capacidad y proyección internacional

La renovación física permitirá incrementar significativamente la capacidad operativa del recinto, pasando de los 60 cupos estivales actuales a un espacio capaz de albergar hasta 98 investigadores, técnicos y personal de apoyo. Este salto cualitativo potenciará las expediciones científicas y los acuerdos de cooperación con agencias internacionales.

“La Antártica es una prioridad para nuestro país. La ejecución de este proyecto de reposición es esencial para seguir proyectando nuestra soberanía por medio de la labor del INACh”, destacó el canciller Pérez Mackenna. Cabe señalar que la iniciativa ya cuenta con la aprobación ambiental del Comité Operativo para la Evaluación de Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico, cumpliendo con los exigentes estándares de conservación del Tratado Antártico.