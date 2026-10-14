Comercio minorista de Punta Arenas en alerta por baja en ventas de almacenes y minimercados

Una compleja coyuntura económica se encuentra atravesando el comercio detallista en la capital de la Región de Magallanes. La caída sostenida en las ventas de almacenes de barrio y minimercados encendió las alarmas del sector, según dio a conocer el presidente de la Cámara de Comercio Minorista de Punta Arenas, Juan Vielle.

“Todo el mundo se lamenta de que realmente las ventas están muy bajas”, diagnosticó el dirigente gremial, visibilizando la preocupación generalizada entre los propietarios de pequeñas Pymes comerciales que operan en los diversos sectores poblacionales de la ciudad.

Petición de alivio tributario y evaluación de reformas

Ante la búsqueda de alternativas para frenar la contracción del rubro, Vielle apuntó a la urgencia de implementar mecanismos de alivio e incentivo tributario que bajen la carga económica de los pequeños contribuyentes. Asimismo, analizó el impacto que han tenido las recientes modificaciones normativas en materia de costos operativos.

En esa línea, el líder del comercio minorista sostuvo que el incremento del salario mínimo junto con la gradual reducción de la jornada laboral han significado un doble esfuerzo simultáneo para el comercio de menor escala. En cuanto al impacto del alza en el precio de los combustibles en la logística austral, el dirigente gremial estimó que responde a factores internacionales de carácter coyuntural, confiando en que el panorama tienda a estabilizarse durante el próximo año.