Con una jornada comunitaria que incluyó ecocanje, un zumbatón y actividades educativas al aire libre, la Municipalidad de Punta Arenas cerró el ciclo anual de activación de puntos limpios en el Parque de los Dinosaurios.

El programa, desarrollado de manera sostenida entre septiembre y noviembre junto a la empresa Resimple, contempló un total de cinco jornadas gratuitas realizadas tanto en el Parque de los Dinosaurios como en el sector de Hornillas, orientadas a incentivar el reciclaje domiciliario y enseñar a los vecinos a separar correctamente sus residuos.

Durante el cierre, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la participación de las familias a lo largo de los tres meses y reiteró el llamado a incorporar la separación de materiales desde el hogar. “Fueron buenas instancias con muchos vecinos y también con el compromiso”, señaló la autoridad comunal.

La actividad también contó con el respaldo de los asistentes. Mariel Estefó, vecina participante de la jornada, valoró la continuidad de estas instancias e instó a la comunidad a sumarse a la gestión responsable de residuos. “La idea es que todo el mundo se vaya motivando siempre en reciclar. De repente la gente le da lata, pero de verdad uno se acostumbra y es parte de la rutina diaria de la casa”, comentó.