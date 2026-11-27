Conectar con nuevos mercados, generar alianzas comerciales y ampliar las oportunidades de crecimiento fueron parte de los objetivos de la misión empresarial que llevó a diez emprendimientos de Magallanes hasta Santiago.

La delegación, integrada por empresas que participan en el programa Potencia Escalamiento de Corfo, fue acompañada por la incubadora UPLab Magallanes, en conjunto con Socialab, en una experiencia que buscó ir más allá de la formación tradicional, facilitando el contacto directo con potenciales clientes, inversionistas y proveedores.

La agenda contempló la participación de la delegación en ETM Day 2026, instancia donde los emprendedores contaron con un espacio para exhibir sus productos y servicios, establecer redes y proyectar sus negocios hacia otros mercados. Desde la organización destacaron la relevancia de acortar brechas geográficas: “Sabemos que nuestra ubicación geográfica representa un desafío, pero también estamos convencidos del enorme potencial de nuestros emprendedores. Generar estos espacios de encuentro y vinculación es clave para acercarlos a nuevas oportunidades y demostrar que desde Magallanes también se están desarrollando grandes soluciones”.

Balance de los emprendedores participantes

La experiencia también fue valorada por los propios integrantes de la comitiva, quienes resaltaron el aprendizaje adquirido y la posibilidad de abrir nuevas rutas comerciales para sus firmas regionales.

Iván Gatica, fundador de Koster —emprendimiento dedicado a la elaboración de snacks naturales para mascotas desde la Patagonia—, señaló que “participar en ETM Day junto a la delegación de UPLab Magallanes, con el apoyo de Corfo, fue una experiencia muy enriquecedora. Pudimos acceder a mentorías, conocer nuevas herramientas a través de charlas con expertos y, sobre todo, generar redes y contactos que pueden abrir nuevas oportunidades para nuestro negocio. Nos llevamos muchos aprendizajes y una gran motivación para seguir creciendo y posicionando a Koster”.

Finalmente, Constanza Araya, cofundadora de EcoAustral, subrayó el valor de representar a la región y ampliar la mirada de desarrollo empresarial: “Fue muy enriquecedor conectar con otros emprendimientos, conocer nuevas iniciativas y ampliar nuestra mirada sobre las oportunidades de crecimiento que tenemos como empresa. Nos llevamos aprendizajes, contactos e inspiración para seguir fortaleciendo nuestro proyecto. Agradecemos a UPLab Magallanes, Socialab y Corfo por generar estos espacios y acompañarnos en nuestro proceso de escalamiento, porque estas oportunidades nos permiten abrir puertas y proyectar nuestro emprendimiento hacia nuevos desafíos”.