Con un marco de público que superó las 1.300 personas, la comuna de Cabo de Hornos llevó a cabo una nueva edición del tradicional Chupe de Centolla más grande del mundo, actividad central dentro de los festejos por el 73° aniversario de Puerto Williams. Durante la jornada se entregaron 1.500 porciones de esta emblemática preparación austral, convocando a residentes, visitantes e invitados especiales en torno a la gastronomía local y la música en vivo.

El alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, valoró la alta convocatoria del encuentro y el impacto que genera en la promoción turística del territorio. “Es una actividad típica de Puerto Williams que nos permite darnos a conocer no solamente en Magallanes, sino también internacionalmente. Tenemos turistas, invitados especiales, música en vivo y una comunidad activa en este aniversario”, destacó la autoridad comunal.

La producción de las 1.500 raciones demandó tres jornadas previas de trabajo coordinado a cargo de Fusión Austral, equipo liderado en cocina por Iván, quien suma ya seis ediciones preparando este plato masivo. Según explicó el encargado gastronómico, la logística exige un trabajo minucioso que abarca desde el corte y remojo de los insumos base hasta el ensamblado final para responder a la demanda de los asistentes.

Identidad local y arraigo comunitario

El programa contempló además instancias de participación ciudadana para destacar la mirada local sobre el entorno, como un concurso de fotografía en el que resultó premiado el vecino Sebastián Riquelme. El galardón reconoció una imagen capturada en el muelle Guardián Brito junto al paso de dos cormoranes, reflejando escenas cotidianas del paisaje de la isla Navarino.

Para quienes se han establecido recientemente en la zona, la actividad funciona también como un punto de encuentro y arraigo con las costumbres patagónicas. Así lo reflejó Vanessa Rubilar, residente desde hace tres temporadas, quien subrayó el valor de mantener estas iniciativas comunitarias que permiten a los nuevos habitantes integrarse a las tradiciones de la ciudad más austral del mundo.