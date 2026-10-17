Cruceros Stella Australis y Ventus Australis realizan su primera recalada simultánea de la temporada en Punta Arenas

Una intensa jornada de actividad marítima y turística se vivió este jueves 15 de octubre en el Muelle Arturo Prat de Punta Arenas, donde los cruceros de expedición Stella Australis y Ventus Australis protagonizaron su primera recalada simultánea de la temporada 2026-2027. La coincidencia de ambas naves exigió un amplio despliegue operativo y puso en valor la posición estratégica de la capital regional para la navegación por los mares australes.

La presencia paralela de ambos buques de la compañía Australis involucró a cerca de 420 pasajeros y 130 tripulantes en total, además del personal en tierra dedicado a la logística portuaria. En un reducido margen de tiempo, las tripulaciones y contratistas debieron coordinar de forma simultánea el desembarque de pasajeros salientes, el suministro de combustible y provisiones, la preparación de cabinas y la recepción de los nuevos viajeros que iniciaron su recorrido por la Patagonia.

Naves diseñadas para la navegación por los canales

El Stella Australis y el Ventus Australis comparten características técnicas clave para operar en el extremo sur: cuentan con 100 cabinas, 89 metros de eslora y capacidad para 210 pasajeros. Sus dimensiones reducidas responden a las particularidades geográficas de Tierra del Fuego, cuyos canales estrechos y fiordos impiden el paso de cruceros de mayor calado.

Cabe recordar que el Ventus Australis fue construido por la empresa Asenav en Valdivia con una inversión superior a 27 millones de dólares, iniciando operaciones en 2018 para complementar las rutas que conectan Punta Arenas y Ushuaia. Tras completar las tareas de aprovisionamiento y mantención en el Muelle Arturo Prat, ambas naves emprendieron sus siguientes travesías al finalizar la tarde.