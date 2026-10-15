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Declaración de Alerta Temprana Preventiva por altas temperaturas atípicas en la Región de Magallanes

El fenómeno responde a un sistema de altas presiones que elevó los termómetros cerca de los 17 °C en Punta Arenas. La medida rige para las provincias de Magallanes, Última Esperanza y Tierra del Fuego.

Periodista Web
Periodista Web

Un atípico escenario meteorológico ha comenzado a registrarse en la Región de Magallanes durante las últimas jornadas, motivando a las autoridades de emergencia a activar de inmediato los protocolos de monitoreo e intervención preventiva en la zona austral.

Ante este panorama, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para las provincias de Magallanes, Última Esperanza y Tierra del Fuego, sustentándose en el aviso técnico emitido por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el cual advierte sobre el dominio de un sistema de altas presiones que provocará un alza relevante en las temperaturas máximas.

Monitoreo y recomendaciones por calor atípico

El fenómeno comenzó a manifestarse con intensidad durante la tarde de este miércoles, cuando los termómetros en la capital regional, Punta Arenas, bordearon los 17 °C, congregando a cientos de familias y peatones a lo largo de la Costanera del Estrecho para disfrutar del clima templado.

Desde Senapred enfatizaron que la alerta constituye un reforzamiento de la vigilancia del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres para actuar con celeridad frente a eventuales contingencias. En esa línea, las autoridades llamaron a la población a mantener una hidratación adecuada, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación, proteger a niños y adultos mayores, y extremar los resguardos para prevenir incendios forestales en zonas de vegetación silvestre. La medida se mantendrá vigente mientras persista la condición meteorológica.

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