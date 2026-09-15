Demolición del exhospital de Punta Arenas avanza mientras proyecto del Edificio Consistorial sigue sin fecha

Los trabajos de demolición del exhospital regional de Punta Arenas presentan considerables avances en el terreno, proyectando la finalización del desmantelamiento para inicios de 2027. La intervención en el predio dará paso a importantes proyectos de infraestructura pública, entre los que destacan el nuevo Complejo Policial de la PDI y el futuro Edificio Consistorial de la comuna.

En el caso de la PDI, el proyecto ya inició su proceso de licitación para el diseño de una infraestructura de más de 7 mil metros cuadrados, con una inversión estimada que superará los $28.500 millones. La adjudicación de este diseño está prevista para el mes de diciembre.

Incertidumbre por el Edificio Consistorial

A diferencia de la iniciativa policial, el proyecto para el nuevo edificio municipal —que involucra una inversión superior a los $35 mil millones— no cuenta con una fecha tentativa de concreción.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, abordó la postura del municipio frente a la iniciativa liderada por el Gobierno Regional (GORE), señalando que contrataron la asesoría del Premio Nacional de Urbanismo, Sergio Baeriswyl, para elaborar una contraparte técnica. Entre las observaciones entregadas, el municipio manifiesta su oposición a trasladar la sede comunal al Barrio Prat y retirarla del casco céntrico. Pese a los reparos, Radonich enfatizó que “el Gobierno Regional tiene la última palabra finalmente para indicar las fechas y el diseño definitivo que tendría este edificio”.