Edelmag entrega estaciones de energía portátiles a clientes electrodependientes que residen en edificios

Con el objetivo de reforzar la seguridad y el bienestar de las familias con pacientes electrodependientes, la empresa distribuidora Edelmag inició el despliegue de equipos de respaldo eléctrico portátiles de alta capacidad (EcoFlow Delta Pro de 3.600 W/3.600 Wh), diseñados especialmente para usuarios que residen en departamentos o edificios de la región.

Esta solución tecnológica busca reemplazar los generadores a combustión tradicionales, los cuales no cumplen con las normativas de seguridad para espacios cerrados o departamentos. La iniciativa contempla la instalación de cinco baterías portátiles que permiten sostener el funcionamiento de aparatos médicos críticos ante eventuales interrupciones del suministro.

Autonomía y respaldo técnico

Entre las personas beneficiadas figura Ricardo Ojeda, representado por su cónyuge Ximena Llancalahuen, quien destacó la tranquilidad que otorga el sistema: “Estoy súper contenta. Este equipo es muy necesario para nosotros porque mi marido está postrado, y con esto estamos preparados para cualquier emergencia”, comentó.

Por su parte, el gerente comercial de Edelmag, Diego Díaz, detalló que el despliegue forma parte del cumplimiento normativo en calidad y continuidad del servicio: “Esta mejora va en el marco de la continuidad del suministro. Robustecemos nuestro servicio con el foco en clientes electrodependientes”, señaló. La acción fue valorada por el seremi de Energía, Marco Antonio Pinto, y la directora regional de la SEC, Fernanda Garrido, quien resaltó que “al vivir en un edificio, el equipo generador tradicional no cumple los estándares de seguridad, por lo que la empresa optó por entregar una UPS que proporcionará el respaldo necesario de manera segura”.