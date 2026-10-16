EDELMAG y sindicatos realizaron jornada de reconocimiento en el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur

En las dependencias del Centro de Rehabilitación Cruz del Sur se llevó a cabo una jornada de reconocimiento organizada de forma conjunta por el Sindicato de Profesionales, el Sindicato de Trabajadores y la empresa EDELMAG. La iniciativa tuvo como propósito compartir un espacio de esparcimiento con los profesionales, funcionarios, niños, niñas y adultos mayores que forman parte de la institución.

Durante la actividad, EDELMAG dispuso de un stand con helados y jugos naturales para los asistentes, creando un ambiente de cercanía que contó además con la participación del superhéroe corporativo “Edelman”. El encuentro sumó la colaboración del Club de Leones Cruz del Sur, reforzando el compromiso histórico entre el sector empresarial, las organizaciones sindicales y la comunidad magallánica.

Siete años de tradición y apoyo comunitario

El presidente del Sindicato de Trabajadores de EDELMAG, Abelino Antías, destacó la continuidad de esta iniciativa: “Esta acción nace hace cerca de siete años y para nosotros significa brindarle un reconocimiento a la labor que se hace en el centro. Lo hacemos con mucho cariño y amor”, declaró.

Por su parte, el director del Centro de Rehabilitación Cruz del Sur, Asterio Andrade, agradeció el gesto de los trabajadores: “Desde los inicios del centro han tenido una presencia activa. Esta jornada es muy significativa porque es un reconocimiento para nosotros”, expresó, palabras secundadas por Laura Zárate, presidenta de la Corporación Club de Leones, y Patricia Larenas, jefa de la Unidad Técnico Pedagógica del recinto, quienes valoraron la instancia de esparcimiento para estudiantes y pacientes.