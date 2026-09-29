Empresa de aseo urbano de Punta Arenas exige tenencia responsable tras ataque de perros a dos trabajadores

Un enfático llamado a la tenencia responsable de mascotas formuló la empresa concesionaria a cargo del servicio de recolección de residuos domiciliarios en Punta Arenas, luego de confirmarse que dos de sus auxiliares sufrieron lesiones por ataques de perros durante su jornada laboral de este lunes 28 de septiembre.

El primer ataque afectó al trabajador Luis Muñoz Cariñanco en un inmueble del pasaje Isla Mortón, en el sector norte de la capital regional, cuando un can salió intempestivamente desde el patio de la propiedad y lo mordió en el brazo izquierdo. Horas más tarde, el auxiliar Jaime Colivoro fue víctima de un hecho similar al ser atacado por otro perro al interior de un domicilio mientras realizaba sus labores de retiro de desechos.

Activación de protocolos y llamado vecinal

Frente a la contingencia, la contratista activó los protocolos de salud y seguridad laboral, trasladando a ambos operarios de urgencia hasta el Instituto de Seguridad del Trabajo (IST) para recibir curaciones y la atención médica correspondiente.

A través de un comunicado público, la compañía instó a los vecinos de la comuna a mantener a sus mascotas debidamente resguardadas dentro de los deslindes de sus propiedades, asegurando condiciones mínimas de protección para el personal que cumple funciones esenciales en la ciudad.